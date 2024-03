Nach "Soko"-Ausstieg: Romanze statt Krimi für Jürgens

An der Seite von Lilian Klebow ermittelte er 14 Jahre lang in der "SOKO Donau", jetzt erobert er in der Liebeskomödie "Dein perfektes Jahr" die Herzen der Zuschauer

Stefan Jürgens (61) ist dem heimischen TV-Publikum definitiv ein Begriff. Ermittelte er doch 14 Jahre lang in "SOKO Donau" gemeinsam mit vielen weiteren heimischen Stars wie Lilian Klebow, Gregor Seberg und Brigitte Kren. Kult-Ermittler Carl Ribarski hat den Dienst jedoch quittiert. Jürgens wird stattdessen am 24. März im ZDF in der Liebeskomödie "Dein perfektes Jahr" zu sehen sein.

„Ich wollte nach meinem Ausstieg etwas ohne Mord und Totschlag machen“, verrät Jürgens gegenüber "Bild". Er habe aber natürlich in der ersten Zeit nach der Serie ebenfalls Krimi-Rollen angeboten bekommen.

Romanze für Jürgens

In "Dein perfektes Jahr" spielt Stefan Jürgens Verleger Jonathan, der auf einer Parkbank den Kalender findet, in dem Hannah eingetragen hat, wie und wann sie ihre Beziehung zu ihrem Freund retten will. Auf der Suche nach der Besitzerin des Kalenders nimmt Jonathan die eingetragenen Termine wahr. Schnell findet er sich auf schrägen Konzerten, bei Chorstunden und in fremden Restaurants wieder und bemerkt, wie seine verloren geglaubte Lebensfreude langsam wiedererweckt wird. Auf wundersame Weise kreuzen sich fortan Hannahs und Jonathans Wege. Zunächst wissen sie nichts von der Verbindung durch den Kalender. Langsam finden die beiden zueinander, und es beginnt, zwischen ihnen zu knistern. Bis Hannah realisiert, dass Jonathan viel mehr wusste, als er vorgegeben hat.