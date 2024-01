Nach Tod von "Cobra 11"-Star: Jetzt äußert sich Witwe

Nur wenige Tage nach dem Jahreswechsel verunglückte der deutsche Schauspieler Christian Oliver mit seinen beiden Töchtern tödlich. Nun äußert sich seine Ex-Frau Jessica Klepser (früher Mazur) zu dem tragischen Tod.

Bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik kam der 51-jährige Star-Schauspieler Christian Oliver (bürgerlich: Klepser) mit seinen beiden Töchtern Madita (†12) und Annik (†10) ums Leben. Jetzt hat sich seine frühere Frau und Mutter der Kinder, Jessica Klepser, zu dem tragischen Zwischenfall geäußert.

Die Stellungnahme von Klepser wurde auf dem Instagram-Account "wundabarpilates", wo sie als Pilates-Lehrerin tätig ist, veröffentlicht. "Wir sind zutiefst traurig über den tragischen Flugzeugunfall am 4. Januar 2024, der unseren geliebten Familienmitgliedern das Leben kostete. Unsere Töchter Madita und Annik waren zusammen mit ihrem Vater Christian auf dem Rückweg von ihren Ferien in der Karibik, als das einmotorige Flugzeug, mit dem sie unterwegs waren, Probleme mit dem Motor bekam und ins Meer stürzte. Leider haben alle vier Passagiere des Kleinflugzeugs nicht überlebt", heißt es in dem Statement.

Christian Oliver mit Ex-Frau Jessica Mazur und ihren Töchtern 2015 in Los Angeles © Getty ×

Trauer um Töchter

Annik, die jüngere Tochter, sei immer sanftmütig und mitfühlend gewesen: "Sie war immer die Erste, die ein nettes Wort oder eine tröstende Umarmung parat hatte. Zu ihren Leidenschaften gehörten Basketball, Schwimmen und verschiedene Arten von Kunst." Die ältere Tochter Madita sei eine "lebhafte Schülerin" gewesen. Beide hätten ein ansteckendes Lachen und einen abenteuerlichen Geist gehabt, die von den Trauernden nun schmerzlich vermisst würden.

Laut den Behörden war die Unglücks-Maschine am Donnerstagsmittag unterwegs von Bequina zum Inselstaat St. Lucia. Die lokale Wochenzeitung "Searchlight" berichtet, der Pilot habe kurz vor nach dem Abflug den Tower kontaktiert. Es gebe Probleme und er wolle umkehren, soll er gesagt haben. Kurz danach sei der Kontakt abgebrochen.