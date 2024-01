Nach Tour-Absage: Sasha gibt Gesundheitsupdate

Der Sänger musste wegen einer beginnenden Lungenentzündung eine Zwangspause einlegen. Jetzt meldet er sich zurück

Ende November musste der beliebte Sänger Sasha schweren Herzens seine Tour absagen. Damals hieß es, er sei schwer erkrankt. Die Sorge war groß. Anlässlich seines Geburtstags gab der Star jetzt ein Gesundheitsupdate, das vielen Fans wieder Hoffnung geben dürfte.

Silvester verbrachte Sasha gemeinsam mit Freunden und Familie im Schnee in Südtirol. Seine Instagram-Bilder zeigen ihn beim Wandern und beim Schlittenfahren mit seinem Sohn Otto (5). Er bedankt sich auch für die lieben Glückwünsche zu seinem Geburtstag. Dann lässt er wissen: "Das neue Jahr fängt gut an... es geht immer mehr bergauf und ich fühle mich schon wieder fast wie hergestellt... also auf ein Neues!"

"Außerdem habe ich ja gesagt, dass unser Team mit Hochdruck an neuen Terminen arbeitet und das haben sie getan und das fast unmögliche möglich gemacht", schreibt er in einem anderen Posting und zeigt, dass es im Mai bereits zehn Konzerte geben wird.