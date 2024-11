Nach Ehe-Aus: Maria Höfl-Riesch schmust mit neuem Mann

Die ehemalige Skirennläuferin war bei den Bambi Awards offensichtlich in Flirt-Laune.

Bei der Bambi-Verleihung waren alle Augen auf Stars wie Robbie Williams und Bryan Adams und Victoria Swarovski gerichtet, doch zu später Stunde beobachteten die Gäste ebenfalls neue Paarungen. So soll laut "Bild" Maria Höfl-Riesch, die vor drei Monaten die Trennung von Ehemann Marcus Höfl bekannt gab, sehr innig mit einem unbekannten Herren gesehen worden sein.





Küsse an der Bar

An der Bar küssten sich die beiden sogar. Laut der Zeitung ist er Chef eines Touristik-Unternehmens. Wie "Bild" berichtet, wollte sich Höfl-Riesch an die leidenschaftlichen Küsse nicht mehr erinnern. Die beiden sollen jedoch den ganzen Abend Händchen haltend durch den Saal spaziert sein. „Geknutscht? Maximal herzlich umarmt. Er ist ein sehr guter Freund von mir , den ich schon seit über zehn Jahren von der "MS Europa 2" kenne, weil er dort arbeitet. Wir treffen uns auch mal gerne, wenn er gerade nicht an Bord ist", sagt sie. Die Bilder, die "Bild" vorliegen vermitteln einen vertrauteren Eindruck.





"Große Liebe"

Mit Marcus Höfl war Maria 13 Jahre lang verheiratet. Die Trennung war eine schwierige und vor allem schmerzhafte Entscheidung. „Die ganz große Liebe hatte ich mit ihm. Ich glaube auch nicht, dass ich noch mal etwas Ähnliches erleben werde.“