Nackt-Shooting bei GNTM

Heidis Models stehen heute Abend vor der schwierigsten Aufgabe. Sie müssen als lebendiger Uhrenzeiger nackt posieren

Erste Fotos vom diesjährigen Nackt-Shooting bei "Germany's Next Topmodel" wurden bereits im Februar geleakt. Heute Abend (20.15 Uhr, ProSieben) zeigen sich Heidis Kandidatinnen splitterfasernackt als menschliche Zeiger einer überdimensionalen Uhr. Dabei tragen sie nichts als goldene Farbe. Unter anderem stellen sich Juliana, Lena, Lieselotte, Martina, Lu-Anne und Noëlla dem freizügigen Shooting mit dem Fotografen Brian Bowen Smith.

Heidi Klum gab auf Instagram bereits erste Einblicke in das tränenreiche Shooting in Los Angeles. "Meine Models werden vergoldet", schreibt sie dazu. Vor allem für die Bestager-Models schien es eine große Herausforderung zu sein, sich hüllenlos mitten am Strand zu präsentieren.