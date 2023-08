Netflix dreht Geheim-Doku über Helene Fischer

Eine Netflix-Doku ist für die ganz Großen bestimmt: Lady Gaga, Taylor Swift, Jennifer Lopez - und bald auch Helene Fischer.

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, arbeitet der Streaming-Riese Netflix bereits seit mehreren Monaten an einer Doku über die Schlager-Ikone Helene Fischer (39). Demnach haben die ersten Dreharbeiten für den 90-minütigen Dokumentarfilm bereits begonnen. Erscheinen soll das Werk bereits im Frühjahr 2024.

Laut "Bild" begleiteten Kamera-Teams die Auftritte der Schlagersängerin. Manager Uwe Kanthak, andere Wegbegleiter, Fans und Journalisten kommen in der Doku zu Wort - und selbstverständlich darf auch Helene selbst ihre Karriere kommentieren. Ihre schönsten Momente, ihre Tiefpunkte - alles soll in der Dokumentation aufgearbeitet werden.

Fischer bringt Wien zum Beben

Die 39-jährige Sängerin befindet sich aktuell in der Sommerpause ihrer großen "Rausch"-Tournee. In wenigen Tagen startet sie jedoch wieder voll durch. Ab 25. August spielt sie vier Konzerte in Köln und tourt anschließend bis Oktober durch Deutschland, die Schweiz und Niederlande. Auch in Österreich machte Helene Halt. Ab 5. September gibt sie eine Konzertreihe in Wien.