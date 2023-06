Helene Fischer: Dieses Detail verrät, wie sehr sie ihren Thomas liebt

Ein kleines Detail verrät, wie ernst es Helene Fischer (38) mit ihrem Ehemann meint.

Der Name Helene Fischer dürfte im deutschsprachigen Raum (fast) allen ein Begriff sein. Es ist nicht nur der Name der Sängerin, sondern auch ein Markenzeichen mit Wiedererkennungswert. Er ziert all ihre Alben und Fanartikel. Doch für ihren neuen Mann, Akrobat Thomas Seitel (38), nimmt sie sogar dessen Namen an.

Wie die "Bild"-Zeitung enthüllt, heißt die Schlagersängerin jetzt Helene Seitel-Fischer. Ihren Künstlernamen belässt sie natürlich unverändert bei Helene Fischer. Dieses kleine Detail soll wohl allen zeigen, wie sehr sie ihren Thomas liebt. Trotz ihres Reichtums und ihrer Bekanntheit will sie mit dem "einfachen" Akrobaten eine Beziehung auf Augenhöhe führen. Jetzt sind sie Eltern ihres Wunschkindes und tragen dafür auch den selben Familiennamen.

© Getty Images ×

Bei den akrobatischen Einlagen auf der Bühne kamen sich beide immer sehr nahe. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2017.

© Getty Images ×

Die Hochzeit der beiden war bereits vor 18 Monaten, wenige Tage vor der Geburt ihrer Tochter Nala. Nur der engste Familienkreis wurde in ihre Pläne eingeweiht. Die Beziehung besteht laut "Bild"-Informationen bereits seit fünf Jahren. Der Funke soll im Spätsommer 2018 übergesprungen sein. Zu dieser Zeit standen sie gerade für ihre Stadion-Live-Tournee gemeinsam auf der Bühne.