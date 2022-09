Neuer Look: So sieht Lena nicht mehr aus

Die Sängerin überrascht mit neuem Look – und begeistert damit die Fans.

Lena Meyer-Landrut hat eine echte Typveränderung gewagt – auf Instagram zeigte sich die 31-jährige Sängerin mit ihrer neuen Kurzhaarfrisur.

"New hair who dis", schrieb Lena und postete dazu drei Fotos, auf denen sie ihren neuen Look präsentiert. Während die Sängerin zuletzt hüftlanges Haar hatte, zeigt sie sich nun mit einem kurzen Bob, der auf Höhe des Kinns endet.

Ihren Fans gefällt der neue Look jedenfalls. Mehr als 77.000 Likes bekam die Sängerin innerhalb von nur 12 Stunden, die meisten Kommentare fielen auch positiv aus. So schreib etwa eine Userin: „Meeeega, ich lieb's an dir!!!", eine andere meint nur „Uffff , megaaa!!