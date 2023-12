Notaufnahme! Mehrere Promis bei TV-Dreh verletzt

Anfang Jänner 2024 soll die nächste Ausgabe der SAT.1-Show "Stars in der Manege" anlaufen. Doch bei den Dreharbeiten gab es mehrere Verletzte, zwei Promis mussten sogar in die Notaufnahme.

Bei der SAT.1-Show "Stars in der Manege" versuchen sich Prominente in Zirkusdisziplinen wie Akrobatik und Magie im Münchner Circus Krone. Doch bei de waghalsigen Stunts besteht natürlich auch Verletzungsgefahr – das bekamen gleich sechs der Teilnehmer bei den Proben am eigenen Leib zu spüren.

Blaue Flecken und Prellungen

Etwa GZSZ-Star Susan Sideropoulos und die Influencerin Sarah Harrison, die beide bei ihren Vorbereitungen für die Show erhebliche Blessuren erlitten. Sideropoulos, die in der Sendung einen Balanceakt auf einer schwingenden Leiter präsentieren sollte, zog sich während des Trainings zahlreiche blaue Flecken und Hämatome zu. Harrison erlitt Prellungen am Rücken.

Cheyenne Pahde, bekannt aus „Alles was zählt“ (AWZ) und „Blutige Anfänger“, hatte mehr Glück und trug nur einige blaue Flecken davon.

Auch Moderatorin Cathy Hummels kam nicht unbeschadet davon, sie erlitt ebenfalls mehrere große Hämatome.

Baum reißt sich Bizeps-Sehne

Zwei der prominenten Teilnehmer mussten sogar in die Notaufnahme. Henning Baum, bekannt aus „Der letzte Bulle“, riss sich eine Bizeps-Sehne bei den Proben, als er Teil einer männlichen Pyramide war.

Der Bild-Zeitung erzählte er: „Ich sollte an einem fünf Meter hohen Pfahl hochklettern, mich dort irgendwie verschränken und festhalten. Das habe ich alles ganz gut hingekriegt, aber am zweiten Probentag sollten wir zu zweit einen Artisten auffangen, der aus etwa drei Meter Höhe heruntergesprungen ist. Dabei ist es dazu gekommen, dass meine Bizeps-Sehne gerissen ist, trotz bestem Training und bester Vorbereitung.“

Ex-Kicker bricht sich die Hand

Der ehemalige Fußballer und „Let’s Dance“-Sieger Rúrik Gíslason brach sich bei den Proben die Hand und musste ebenfalls ins Krankenhaus.

Trotz dieser Zwischenfälle setzt die Show ihr Vorbereitungsprogramm fort, mit Teilnehmern wie Ur-Bachelor Paul Janke und DSDS-Sieger Alexander Klaws, die sich in verschiedenen Disziplinen wie Hand-Balance-Akrobatik und Comedy-Nummern auf dem Trampolin versuchen. Luke Mockridge wagt sich am Teufelsrad, während Rebecca Mir mit Feuerseilen jongliert und Massimo Sinató, ein weiterer „Let’s Dance“-Star, die schwankenden Masten unter der Kuppel des Circus Krone bezwingen möchte. Durch die Show führt Moderator Jörg Pilawa.