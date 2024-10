Oli Pocher spricht über Pietro-Drama

Er erlebt alles live mit. Jetzt spricht Pocher.

Um Superstar Pietro Lombardi spielt sich derzeit ein echtes Drama ab.

Nachbar von Pietro

Was wirklich passierte, berichtet jetzt Oli Pocher - der Nachbar von Pietro. Die beiden sind aber nicht nur Nachbarn in Köln, sondern auch Freunde. Jetzt geht es um das Drama zwischen Pietro Lombardi (32) und dessen Freundin Laura Maria Rypa (28). Im Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ sprach Pocher jetzt. Hintergrund: Es gab einen Polizeieinsatz mit Blaulicht bei Pietro und der Mutter seiner Kinder. Verdacht auf Körperverletzung heißt es.

Siebe Monate altes Baby

Laura Maria Rypa hat die Polizei gerufen, danach wurde sie zusammen mit dem sieben Monate alten Baby in die Klinik gebracht. Sandy und Olli lästern im Podcast über die Angelegenheit. „Ich glaube, bei den Lombardis ist ein kleiner Hurrikan eingeschlagen“, fängt Sandy an. Olli Pocher nimmt den Ball auf und macht weiter: „Eingeschlagen, mit der Begrifflichkeit muss man jetzt vorsichtig sein …“ Pocher sagt auch: „Lustigerweise habe ich da Blaulicht gesehen bei Pietro vor dem Haus“, so Pocher. „Das ist ja bei uns um die Ecke.“

Riesengroßer Polizeieinsatz

Sandy stimmt ein: „Da war ein riesengroßer Polizeieinsatz und da dachte ich mir schon: Wow. Es ist unüblich, dass zehn Streifenwagen vorfahren.“ Was passiert ist, das kann auch Oli Pocher nicht genau auflösen: „Die Frage ist: Wie, wo, was, wann ganz genau passiert ist. Auf jeden Fall haben sie sich gestritten und das passiert in den besten Familien. Das ist so ein Klassiker. Die Frage ist immer, wer wann warum die Polizei ruft.“