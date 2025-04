Oliver Pocher lästert über Danni Büchners "Playboy"-Look

Der Comedian macht sich in seiner "Bildschirmkontrolle" über die Reality-TV-Teilnehmerin lustig.

Oliver Pocher (47) ist nie um einen Spruch verlegen – besonders, wenn es um öffentliche Aufreger geht. Und was wäre besser geeignet für einen Pocher-Kommentar als ein prominenter "Playboy"-Auftritt? Diesmal hat es Danni Büchner erwischt.





Danni zieht blank – das Netz dreht durch

Reality-Star Danni Büchner (47) hat vor rund einer Woche die große Enthüllung gefeiert – wortwörtlich. Für den "Playboy" ließ sie die Hüllen fallen und präsentierte sich von ihrer freizügigen Seite. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Während auf Instagram zunächst jede Menge Lob regnete, schossen bald auch die ersten kritischen Stimmen aus dem Boden.

Oliver Pocher: „So sieht Danni Büchner aus“

Und dann kam Oliver. In seiner Show „Bildschirmkontrolle“ nimmt Pocher sich die "Playboy"-Bilder vor – natürlich in seiner typischen, augenzwinkernden Art. Mit einem Tablet in der Hand hält er die Fotos in die Kamera und kommentiert trocken: „So sieht Danni Büchner aus.“ Und weiter: „Dann zeigst du halt mal deine Brüste im 'Playboy'. Aber was ist hier typisch deutsch?“ Die Antwort gibt er gleich selbst: „Kritik für Nacktfotos.“





Verteidigung oder Seitenhieb?

Ob Pocher nun lästert oder verteidigt, bleibt im Kurzclip unklar. Danni Büchner aber scheint sich sicher: Das war Team Büchner! In ihrer Instagram-Story empfiehlt sie den Beitrag mehrmals lachend weiter: „Müsst ihr euch angucken. Ich find’s witzig.“ Doch bei der Gelegenheit kann sie sich eine kleine Breitseite gegen ihre Hater nicht verkneifen: „Noch lustiger finde ich, dass jetzt irgendwelche Gurken um die Ecke kommen und meinen, ihren Kommentar über mich abgeben zu müssen.“ Ihre Botschaft: Jeder soll auf sich selbst schauen.