Papa mit 62: Jedermann-Star Peter Lohmeyer verrät Baby-Geschlecht

Der Schauspieler wurde vor kurzem erneut Vater und verrät jetzt auch, ob er einen Sohn oder eine Tochter bekommen hat.

Als "Tod" begeisterte er bei den Salzburger Festspielen viele Jahre lang das "Jedermann"-Publikum. Jetzt wurde Peter Lohmeyer (62) noch einmal Papa. Vor sieben Monaten brachte seine Lebensgefährtin Leonie Seifert ein Kind zur Welt. Bei einer Veranstaltung verriet der Schauspieler jetzt auch das Geschlecht des Babys. Immer wieder sprach Lohmeyer von seinem "neuen Sohn".

Lohmeyer: "Noch genug Schlaf"

Im Gespräch mit "Bild" verrät er, wie es ist, wenn man so spät noch einmal Vater wird. „Gar nicht so wild. Ich bekomme noch genug Schlaf, das ist kein Problem.“ Den Namen seines Sohns will Lohmeyer dann aber doch lieber für sich behalten.

Die Brost Stiftung ehrte am Wochenende die TV-Stars Dietmar Bär, Joachim Krol, Peter Lohmeyer und Armin Rohde im Bochumer Schauspielhaus mit dem Brost-Ruhr-Preis für besondere Verdienste für das Ruhrgebiet. 800 Gäste waren bei der Gala eingeladen. Im Zuge der Veranstaltung plauderte Lohmeyer aus dem Nähkästchen