Pietro Lombardi: Schock-Video zeigt, wie er vollkommen ausrastet

Auch in seiner vergangenen Beziehung mit Sarah Engels hatte sich Pietro Lombardi nicht immer im Griff

Wie oe24 berichtete, verhärten sich die Beweise gegen DSDS-Juror Pietro Lombardi (32) zusehends. In der Nacht des 7. Oktober soll es zu einem heftigen Streit mit seiner Verlobten Laura Rypa (28) gekommen sein. Diese habe gar die Polizei gerufen und sei mit ihren beiden Kindern in einem Krankenhaus gelandet. Laut "Bild" habe sie gar Blutergüsse an ihrem Hals gehabt. Hat Pietro sie etwa gewürgt?

Pietro dementiert via Anwalt

„Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten. So weit die Beamten vor Ort etwaige Verletzungen wie Druckstellen am Körper der Verlobten unseres Mandanten festgestellt haben wollen, stammen diese nicht von einer Gewaltanwendung durch unseren Mandanten. Dementsprechend hat unser Mandant seine Verlobte auch nicht verletzt“, hieß es in einer Aussendung.

Ausraster auch in der Beziehung mit Sarah

Schon in seiner Beziehung mit Sarah Engels, mit der er den gemeinsamen Sohn Alessio (9) hat, soll es zu Gewaltausbrüchen gekommen sein. Fans erinnern auf Social Media daran: "Es ist genau wie bei Sarah damals!" Damals war genauer gesagt der 7. November 2016.





Auch hier wurde die Polizei zur Wohnung des Paares gerufen. Lombardi musste die gemeinsame Bleibe verlassen und durfte erst einmal nicht zurückkehren. Es gab auch ein Video, in dem Lombardi Sarah anbrüllt: "Ich schwöre bei Gott, ich f***e dich richtig! Ich schwöre bei meinem Kind, auf seinen Tod", schrie er. Es sind brutale Szenen, die man hier zu sehen bekommt. Zwischen den Ereignissen liegen zwar acht Jahre und eine Scheidung, doch ist das Verhalten von Pietro zu rechtfertigen? Was unternimmt RTL jetzt?