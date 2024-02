Pocher als Heino-Zwilling in Wien

Beim Austern- und Champagner-Empfang zeigte sich Olli wieder von seiner "lustigsten" Seite

Der von Hellmut Werner zum neuen "Mr. Opernball" gekürte Unternehmer Markus Deussl empfing heute gemeinsam mit seinen Stargästen im Le Meridien zum Austern- und Champagner-Empfang in Wien. Kurz zuvor landete Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Der Comedian wird neben "Django"-Star Franco Nero und Schlager-Starsänger Heino in der "Alpha Cooling"-Loge Platz nehmen.

Kostüm-Show beim Empfang

Als Überraschung gab es Heino im Doppelpack. Olli kam in blonder Perücke mit Sonnenbrille und posierte mit dem Witwer. Alle wollen ihm einen schönen Abend auf dem Opernball bescheren, damit er für eine Weile nicht an den tragischen Verlust seiner großen Liebe denkt. Im Gespräch mit den Medienvertretern machte Pocher Hoffnung auf Skandale am Ball der Bälle: "Vor zehn Jahren war es schon sehr unterhaltsam. Jetzt gibt es das Comeback", sagte er.

Helmut Werner

Helmut Werner sorgt für Kopfschütteln

Der erste Skandal folgte auf dem Fuße. Helmut Werner, einst beinahe Richard Lugners Schwiegersohn ließ einen Seitenhieb auf den Baumeister los: "Mit 91 ist Gefahr im Verzug", sagte er. Lustig fand das aber niemand. Die Gäste reagierten mit Kopfschütteln.