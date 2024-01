Endlich spricht Amira Pocher über den Liebesurlaub!

Derzeit sieht es ganz so auch, als würden beide Pocher -Noch-Eheleute sich gut anderswo umgesehen haben. Olli soll sich mit Ex-Dschungel-Teilnehmerin Cora Schumacher vergnügt haben. Sie sagte in der Ekel-Show sogar, dass sie sich in ihn verschaut habe.

Sie spricht über Christian

Amira wiederum hatte mit Freunden Spaß im Urlaub in Südafrika . Mit einem besonders, Moderator Christian Düren. Nun ging die 31-jährige Mutter zweier Söhne näher auf die Liebelei ein. Im Podcast-Gespräch mit ihrem Bruder Hima gab es Details. Denn der ließ nicht locker. Da musste Amira dann auf seine Frage erwidern, ob es eine spezielle Person gegeben habe: "Der Christian Düren."

Kein kurzer Flirt

Und genauer: "Es ist sicher kein kurzer Urlaubsflirt, so viel kann ich schon mal sagen." Sie hört sich bei ihrer Aussage sehr glücklich an. All den Ätzereien von Ex-Olli zum Trotz. Dem schmeckte die neue Verbindung nämlich gar nicht...

Amira weiter: "So lange gehts noch nicht, aber es ging sehr schnell. Man hat sehr schnell gemerkt, dass man sich sehr gut findet." Was blöd gelaufen sei: Dass die beiden fotografiert wurden: "Da sind suboptimale Bilder entstanden."

Über Kinder

Und dann kommt die Sprache auf weiteren Nachwuchs. Was sagt Amira? "Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich noch mehr Kinder kriege. Eins noch, nur noch eins. So eine süße, kleine Amira wäre schon cool." Wer soll der Vater sein? Wer, wann? "Irgendwann, mit dem richtigen Partner."