Amira Pocher verrät: DIESE kultigen Süßigkeiten nimmt sie immer aus Österreich mit

Amira Pocher lässt ihre Fans an ihrem Leben teilhaben.

Nach den Trennungsstreitigkeiten der letzten Wochen und Monate gönnt sich Amira Pocher eine Auszeit in Österreich. Sie geht mit ihren Söhnen und Freunden Ski fahren und lässt es sich gut gehen.

Ex Oliver Pocher ist derweil weiterhin am Sticheln. Kaum ein Tag vergeht, da er nicht einen Beitrag auf Instagram hochlädt, der auf die eine oder andere Art fies ist. Während das Ollis Therapie ist, hören wir von Amira zu diesem Thema am Rande immer wieder etwas in ihrem Podcast, den sie mit ihrem Bruder gemeinsam betreibt.

Alltag entfliehen

Darin hat sie schon öfter erklärt, dass sie sich in dieser schwierigen Zeit gerne etwas zurückzieht. Dass sie nun also in Österreich ist, macht Sinn. Bei ihrer Familie kann sie ausspannen und dem Alltag entfliehen. In einer Story hat die gebürtige Österreicherin nun verraten, was für sie keines Falls bei einem Heimatbesuch fehlen darf!

© Getty Images

Darf nicht fehlen

Sie nimmt immer gefrorene Krapfen und Dragee-Keksi mit nach Deutschland! Dass Amira eine wahr Naschkatze ist, haben wir in anderen Storys schon mitbekommen...