Amira Pochers Mama-Auszeit: Netz-Hetze wegen Urlaub ohne Kids

Der Traumurlaub von Amira Pocher lässt eine heiße Debatte entbrennen...

Amira Pocher verbringt derzeit einen Traumurlaub in Südafrika - ohne ihre Kinder, was im Netz für große Diskussionen sorgt. Was DARF eine Frau, wenn sie Mutter ist und was nicht? Diese Frage ist freilich nicht pauschal zu beantworten. Das Internet weiß natürlich trotzdem viele Antworten dazu auszuspucken.

Nicht so große Bindung?

Viele finden, dass sich die Noch-Ehefrau von Olli Pocher stark verändert habe und sich vielleicht neu erfinden will: Ohne Mann und ohne Kinder. Manche stellen in Frage, ob sie denn wirklich eine so große Bindung zu ihren Kindern habe, wenn sie doch ohne die zwei Jungs Urlaub mache.

Auszeit

Stein des Anstoßes für die Diskussion dürfte mal wieder ein gehässiges Kommentar von Olli gewesen sein. Der Comedian hat geätzt, dass Amira sich nicht unbedingt jetzt eine Auszeit gönnen müsse, wo er mit seinem Programm "Liebeskasper" (dass sich aus seinem Liebeskummer speist) auf Tour sei. Selbst nicht erwähnt hat er, dass Amiras Bruder Hima und eine Nanny auf die zwei Söhne (3 und 4) schauen.

Amiras Insta: Unterstützung für sie

Will Olli ablenken von Affäre?

Möglich ist aber, dass Oliver Pocher mit dem Hingehacke auf seine Noch-Frau von seinen eigenen Affären-Gerüchten ablenken will. Seine Liaison mit Cora Schumacher passt nämlich so gar nicht ins Bild des einsamen Verlassenen...