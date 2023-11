Er bereitet sich auf ihren Tod vor! Heino pflegt Hannelore in Tirol

Heino hat alle Termine abgesagt, damit er für seine Frau da sein kann.

Seit 44 Jahren sind Heino und seine Hannelore ein Paar, gingen durch gute Zeiten - nun sind die schlechten dran. Denn Hannelore geht es nicht gut. Sie soll immer wieder Schmerzen haben, Herzprobleme.

So geht es Hannelore

Heino sagte schon vor einiger Zeit gegenüber der Bild, dass sie mehr Betreuung brauche: "Jetzt bin ich dabei, die Hannelore zu pflegen. Sie hatte in den 70er-Jahren einen Autounfall, und das macht sich jetzt bemerkbar. Sie kann nicht mehr so laufen wie früher, sie hat jetzt einen Rollator. Jetzt muss ich auf die Hannelore aufpassen, und das mache ich auch gern.“

© Getty Images Zeitlebens ein starkes Team - Heino und Hannelore ×

Bei Freunden untergekommen

Nun soll sie so krank sein, dass Heino sich auf ihr Ableben vorbereiten muss. Das gemeinsame Haus in Kitzbühel soll derzeit leer stehen, er sei bei Freunden untergekommen, die sich nun in dieser schweren Zeit um den Musiker kümmern. Im August war die Frau von Heino in einer Klinik im nicht weit entfernten St. Johann in Behandlung, dort soll sie derzeit aber nicht sein, wie deutsche Medien berichten. Heino wird jedenfalls nicht weit von seiner Hannelore entfernt sein, denn: "Ich würde Hannelore bis zum Ende pflegen, dann kann sie in meinen Armen sterben."

So begann die Liebe

Heino lernte Hannelore 1972 in der Kitzbüheler Tenne kennen und lieben. Sie saßen gemeinsam in der Jury zur Wahl der Miss Austria und Heino drehte zu der Zeit gerade den Film "Blau blüht der Enzian". 1979 folgte die Hochzeit, die bis heute hält.