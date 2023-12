Pochers: Erstes Treffen seit langer Zeit

Zum Geburtstag ihres jüngsten Sohnes begruben Oliver und Amira Pocher das Kriegsbeil - zumindest für einen Tag.

Nachdem Olli Pocher zu Weihnachten auf Instagram unter Tränen erklärte, wie schmerzhaft diese Weihnachten für ihn sind, hat er jetzt wieder Grund zum Lachen. Am Mittwoch feierte das Ex-Paar gemeinsam in Amiras Wohnung den dritten Geburtstag ihres Sohnes. Eine Feier, die die eigentlich zerstrittenen Eltern wieder zusammenbringt.

Amira und Oliver Pocher © Instagram

Auf Instagram postete Olli danach eine Story, in der er und Amira lachend - aber mit Messer in der Hand - feiern. "Torte anschneiden beim Kindergeburtstag überstanden“, schreibt Pocher zum witzigen Schnappschuss.

Olli kam gemeinsam mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren Kindern am Mittwochvormittag aus Miami an. Am Flughafen wurde die Entourage von Amiras Bruder Hima abgeholt. Er und Olli sind nach wie vor gut befreundet. Zuerst war Olli mit seinen zwei kleinen Söhnen ein paar Stunden in seiner Wohnung alleine, damit Amira Zeit hatte, die Party vorzubereiten.

Amira Pocher und ihr Bruder Ibrahim ("Hima") © Getty Images ×

Dass bei der Feier alle Spaß hatten, liegt auf der Hand. Fraglich ist nur, wie lange der Frieden zwischen den beiden hält...