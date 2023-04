Sarah Engels hat zum zweiten Mal geheiratet

Sarah (30) und Julian Engels (29) haben zum zweiten Mal geheiratet.

Hach, wie romantisch! Sarah Engels hat ihrem Julian auf Bali zum zweiten Mal das Jawort gegeben. Das Traumpaar nutzte seinen Familienurlaub nicht nur um Quality-Time mit ihrer Familie zu verbringen, sondern hatten noch schönere Pläne. Wie sie auf Instagram enthüllten, haben Sarah und Julian zum zweiten Mal geheiratet. "Ja, ich will", schreibt die 30-jährige Sängerin und Schauspielerin zu dem Posting auf ihrem Insta-Account. "Ich würde dich immer und immer wieder heiraten", schreibt sie weiter und setzt die Hashtags "Für immer", "Träume werden wahr" und "Zweite Hochzeit".

Auf den Fotos sind die beiden in weißen Partnerlooks vor einer Buddha-Statue zu sehen. Die beiden geben sich mit ihren Outfits ganz schlicht: Sarah im Kleid und Julian in Leinenhose und Baumwoll-Hemd. Der 29-Jährige wählte ganz besondere Hochzeitsschuhe – nämlich Schlapfen.

2021 heirateten die beiden zum allerersten Mal. Jetzt haben sie offenbar das Ja-Wort erneuert. Das Shooting in Bali hat am 15. April stattgefunden, wie die Fotografin laut "RTL" verrät. "So ein schönes Paar, so eine süße Familie, die ihr euch aufgebaut habt" und "Traumhaft schön, ihr zwei", heißt es etwa in Kommentaren zu den Fotos.