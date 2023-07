Pochers packen aus: ''Haben momentan viel Sex''

Ihre Ehekrise sorgt derzeit für reichlich Aufregung bei Oliver (45) und Amira Pocher (30). In gemeinsamen Podcast "Die Pochers" packt das Paar jetzt aus.

In der neuesten Folge überraschen die beiden mit erstaunlicher Offenheit. Das berichtet die "BILD". Amira und Olli sollen sich nicht davor schauen, das ein oder andere Detail anzusprechen.

Zum Beispiel erzählt der Comedian Oliver Pocher von seinem Auftritt bei "Denn Sie wissen nicht, was passiert". In der Show am vergangenen Samstag trat er ohne Amira auf. Olli sagt im Podcast: "Ich biete dir ja alles an. Du könntest überall dabei sein. Früher bist du gerne mitgekommen. Jetzt mache ich es halt alleine..."

Co-Gastgeber Thomas Gottschalk (73) begrüßte Olli in der Sendung mit den Worten: "Bist du Überraschungsgast oder wurdest du zu Hause rausgeworfen?" Pocher antwortet: "Ich bin noch nicht rausgeworfen, aber ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein."

Im Pocher-Podcast bemängelt Olli nun, dass die Medien diesen Spruch gleich zur Schlagzeile gemacht haben. Amira kontert: "Es steckt ja auch nicht so viel Unwahres dahinter."

Amira Pocher: "Haben momentan viel Sex"

Und Pochers Frau ahnt schon, dass zu diesem Thema bald böse Kommentare kommen werden. "So arbeitet man doch nicht an einer Ehe", wird bald jemand behaupten, glaubt Amira. Ehemann Olli beruhigt sie mit einem Augenzwinkern: "Wir haben momentan viel Sex. Das gleicht einiges aus. Darüber müssen wir nicht groß reden."

Im Juni wurden die Eheprobleme zum ersten Mal bekannt. Eine Person aus ihrem engsten Umfeld verriet der Zeitschrift "Bunte": "Die Ehe ist am Ende. Amira will nicht mehr."

Laut BILD-Informationen steckt das Paar seit mehreren Monaten in einer Krise, ist aber nicht getrennt. Sie leben weiterhin gemeinsam in ihrem Haus in Köln und wollen um ihre Liebe kämpfen.