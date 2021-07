Schumacher-Film kommt im September auf Netflix

Der neue Film "Schumacher" kommt am 15. September auf "Netflix". Die Dokumentation liefert höchst private Einblick in das Leben der Rennsport-Legende, inklusive nie veröffentlichen Privatvideos.

Nach mehrfachen Verschiebungen des Startplans wegen des "sehr umfangreichen Material", jetzt ein fixes Startdatum fest. Der Film sollte eigentlich bereits 2020 erscheinen.

In der Doku sprechen unter anderem Ehefrau Corinna Schumacher (52), Sohn und Formel-1-Fahrer Mick Schumacher (22), Tochter Gina Schumacher (24) und Michaels Vater Rolf Schumacher (73). Es ist die erste Doku über Michael Schumacher, die mit der Unterstützung von Schumis Familie produziert wird. Auch viele enge Wegbegleiter und Konkurrenten wie Jean Todt, Bernie Ecclestone und Sebastian Vettel, kommen zu Wort.

Schumachers Managerin Sabine Kehm, sagt über den Film: „Michael Schumacher hat das Berufsbild des Rennfahrers neu definiert und neue Standards gesetzt. In seinem Perfektionsstreben schonte er weder sich noch sein Team und trieb es so zu den größten Erfolgen. Er wird auf der ganzen Welt für seine Führungsqualitäten bewundert. Die Kraft dafür und den Ausgleich davon holte er sich zuhause, bei seiner Familie, die er abgöttisch liebt. Um den privaten Bereich als Kraftquell zu bewahren, schottete er ihn schon immer rigoros und konsequent von seinem öffentlichen Leben ab. Dieser Film erzählt von beiden Welten. Er ist das Geschenk seiner Familie an den geliebten Ehemann und Vater.“