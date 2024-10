Raab kehrt mit neuen Shows ins TV zurück

Entertainer Stefan Raab kommt noch in diesem Jahr mit einem weiteren Event ins kostenfreie RTL-Fernsehprogramm zurück.

RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter sagte im Interview der Deutschen Presse-Agentur zudem: "Außerdem wird es im ersten Quartal 2025 gleich mehrere Stefan-Raab-Abende auf RTL geben, mit seiner ganzen kreativen Palette und in außergewöhnlichen Setups."

Raab, der fast zehn Jahre von der Bildfläche verschwunden war, hatte sein jüngstes Format "Du gewinnst hier nicht die Million" (DGHNDMBSR) auch überraschend und kurzfristig angekündigt. Zuvor hatte er in aller Stille einen Fünf-Jahres-Vertrag mit dem RTL-Konzern abgeschlossen und seinen dritten Boxkampf gegen Regina Halmich bei einem großen Live-Event in Düsseldorf verloren.

"Das erfolgreichste RTL+ Original"

"Die erste Sendung "DGHNDMBSR" wurde in den ersten fünf Tagen bereits über 1,5 Millionen Mal auf RTL+ geschaut", sagte RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek dem Branchendienst dwdl.de. Es sei "das erfolgreichste RTL+ Original, das wir je auf RTL+ gelauncht haben". "Wir haben mit der ersten Show heute schon so viele Abonnenten gewonnen wie mit unserem erfolgreichsten Länderspiel und RTL+ Einzelevent ever", ergänzte Leschek.