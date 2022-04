× Rammstein rocken in der Beauty-Klinik

Rammstein veräppeln mit neuem Hit „Zick Zack“ den Beauty-Wahn und auch Harald Glööckler. Am 29. Mai kommt die neue CD ''Zeit", am 27. und 28. Mai zündet man die neue Hit-Show in Klagenfurt.

Sänger Til Lindemann mit aufgespritzten Lippen und dickem Make-Up, Drummer Christoph Schneider in Perücke und als absolutes Highlight Bassist Oliver Riedel als perfekte Kopie von Harald Glööckler. Die Brachial-Rocker von Rammstein zeigen sich zum neuen Hit "Zick Zack" runderneuert. Auch dank neuer, fiktiver Beauty-Klinik.

© Rammstein/Instagram ×

Schmerzen. Im Video, das am Donnerstag um 18 Uhr seine Weltpremiere feierte, liefert man auch die Hintergründe („Nadel, Faden, Schere, Licht. Doch ohne Schmerzen geht es nicht!“) und zeigt die kosmetischen Verwandlungen In gewohnt bunten, orgiastischen Bildern. "Wange strafe, Jochbein schnitzen. Sondermüll in das Gesicht!" Als Promo-Gag gibt’s dafür sogar eine eigene Telefon-Hotline. „Wer schön sein will, der muss auch Leiden. Eitelkeit ist nie bescheiden.“



Fahrplan. Am 29. April folgt die neue CD "Zeit" mit 11 neuen Kracher. Ein sicherer Nummer-eins.-Hit. Am 27. und 28. Mai rocken Rammstein für 70.000 Fans in Klagenfurt.