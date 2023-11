Roberto Blanco überrascht mit Sex-Beichte

Die Schlager-Legende verrät in einem Interview schlüpfrige Details. Blanco habe laut eigener Aussage mit 1000 Frauen geschlafen

Wie singt er so schön: "Ein bisschen Spaß muss sein..." - Roberto Blanco hat in seinem Leben auch keinen Spaß ausgelassen, wie er in der neuen Talkshow "Der letzte Drink" enthüllt. Darauf angesprochen, mit wie vielen Frauen er Liebe gemacht habe, sagt er ganz unverblümt: „Über 1000!“ Die Moderatorin zeigte sich überrascht: "„Du hast mit über 1000 Frauen geschlafen? Wirklich?“ Darauf der Schlager-Star: "„Entschuldige mal, ich bin 86. Und angefangen habe ich mit zwölf.“

Erstes Mal mit 12 Jahren - für Blanco ganz normal

Schockiert hakte die Moderatorin noch einmal nach: "„Dein erstes Mal mit zwölf Jahren? Das finde ich heftig. Mit zwölf ist man doch noch ein Kind, oder?“ Für Roberto Blanco ist Alter jedoch nur eine Zahl: "„Manche sind mit zwölf ein Kind. Ich war durch meine Art schon mehr erwachsen, wirkte wie ein 15-, 16-Jähriger.“ Die Kritik könne Blanco nicht verstehen: "Was ich erlebt habe, war sehr schön. Ich freue mich, dass ich das gehabt habe. Und ich bereue das nicht. Es war sehr schön. Wir brauchen nicht darüber zu reden.“