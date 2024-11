Schlager-Star ätzt gegen Helene Fischer: "Kann nicht singen!"

Die Sängerin muss sich von ihrem Kollegen einiges anhören. Dabei ist sie viel erfolgreicher als er.

Beide sind Schlagerstars, beide haben große Erfolge geleistet. Doch an Helene Fischer (40) kommt Christian Anders in diesem Leben nicht mehr ran. Dennoch lästert er in Interviews über seine berühmte Kollegin ab. Gegenüber "Prima Woche" sagte er jetzt gar: "Sie kann nicht singen."

Wie genau er das meint, verrät er ebenfalls: "Sie hat eine wunderbare Stimme, aber ihr Fluch ist ihr Gesangslehrer." Ihre Stimme klinge zu künstlich. Anders legt noch einmal nach: "Sie hat doch einen Ehemann. Der sollte sie mal in den Arm nehmen und richtig quetschen, dass sich dann die Stimmbänder vielleicht besser entfalten."





Anders: "Mich berührt sie nicht"

Immer wieder schimpft der Sänger über die Schlager-Queen. Im Jahr 2020 sagte er gegenüber "Bild": "Bei ihr bejubeln die Leute vor allem das ganze Brimborium um sie herum, diese Möchtegern-Las-Vegas-Seite. Wenn Helene Fischer einen Buckel hätte und damit allein auf der Bühne stünde, würde keiner hinhören. Mich berührt sie nicht." Auch Ralph Siegel äußerte sich immer wieder negativ zu Helene. Der Musikerin kann das aber herzlich egal sein. Schließlich ist sie eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Sie war gar im Forbes-Magazin gelistet.