× Helene Fischer: Peinliche Pleite in ORF-Show

Bei der ORF-Show „Klein gegen Groß“ präsentierte Helene Fischer ihre neue CD „Die schönste Kinderlieder“ und wurde dabei von der 10-jährigen Johanna bloßgestellt!

Am Samstag war Helene Fischer mit einem Medley aus ihrer neuen CD „Die schönste Kinderlieder“ in der ORF-Show „Klein gegen Groß“ zu Gast Ein Auftritt vor 468.000 ORF-Zusehern, den sie wohl so schnell nicht vergessen wird, denn in einem ganz besonderen Duell gegen die erst 10-jährige Johanna musste sie eine herbe Niederlage einstecken. „Ich erkenne bei drei gleichzeitig auf Geigen spielenden Helene-Fischer-Songs mehr Titel als Helene selbst!“ hatte Johanna gewettet. „Das ist schwer.

© ORF/NDR/Thorsten Jander ×

© Screenshot/ZDF ×

© ORF/NDR/Thorsten Jander ×

Über tausend Songs gibt es!“ hatte Helene schnell bemerkt und war bald am Verzweifeln.

Während die Zehnjährige in vier Runden jedes Lied der Sängerin erkannte, wollte Helene zwischenzeitlich sogar das Handtuch werfen: „Ich bin raus!“ Vor allem die älteren Songs machten ihr zu schaffen. „Das sind die älteren Songs, mit denen bin ich nicht mehr so ganz vertraut, muss ich ehrlich sagen“, gab Fischer peinlich berührt zu und versteckte sich sogar verlegen hinter ihrem Pult.

© ORF/NDR/Thorsten Jander ×

© ORF/NDR/Thorsten Jander ×

Letztendlich ging Johanna mit 12 zu 7 Punkten als Siegerin aus dem Duell hervor und hat nun doppelten Grund zur Freude: Helene Fischer lädt sie und ihre Familie nun nämlich sogar zu einem ihrem nächsten Konzerte ein.