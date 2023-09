Schöneberger: DARUM verschwand sie aus dem TV

Barbara Schöneberger zog sich still und heimlich aus dem TV zurück. Das ist der traurige Grund

In der Vergangenheit war kaum eine große TV-Gala ohne sie denkbar, doch in letzter Zeit vermisst man Moderatorin Barbara Schöneberger (49) auf den Bildschirmflächen. Wo ist die witzige Entertainerin hin verschwunden? „Ende 2022 habe ich festgestellt, dass ich den Deutschen Radiopreis zwölfmal und den Deutschen Fernsehpreis sechsmal hintereinander moderiert habe“, sagt sie im Gespräch mit "T-Online". Quasi über inflationär?

Schöneberger braucht eine Pause

„Für mich und vielleicht auch für viele andere Grund genug, eine Pause einzulegen“, erzählt sie weiter. Für den Rückzug habe sie sich still und heimlich entschieden. Öffentliche Mitteilungen seien da nicht notwendig gewesen. Aufgefallen ist ihre Abwesenheit aber dennoch. Schließlich wurde am 7. September der Deutsche Radiopreis in Hamburg verliehen - ohne Barbara. Auch den Deutschen Fernsehpreis wird Schöneberger heuer nicht moderieren. „Ich wünsche allen, die am Donnerstag auf der Fernsehpreis-Bühne stehen, einen wunderschönen Abend, wie ich ihn jedes Mal hatte und zuvor viel Glück bei der Wahl des Outfits", scherzt sie.

Wiedersehen mit Schöneberger

Die Pause war notwendig, bedeute aber nicht das Ende ihrer Karriere. Ein Wiedersehen gab es schon bei der "Starnacht in der Wachau" und ab 7. Oktober flimmert sie bei "Verstehen Sie Spaß" über die TV-Bildschirme.