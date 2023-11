Shitstorm für Helene Fischer: "Billige Person"

Die Anhänger von Helene Fischer beschweren sich darüber, dass sich der Schlager-Star neuerdings so verändert hat

Mit ihrem "Wetten, dass..?" -Duett mit Shirin David hat sich Helene Fischer nicht wirklich einen Gefallen getan. Erst die Beschwerden und Vorwürfe wegen der angeblichen Playback-Show: "Satz mit X" und "Oh Gott, war das schlecht". Jetzt auch noch ein Shitstorm wegen des gemeinsamen Fotos, das Helene auf Instagram gepostet hat.

Fans wettern gegen Helene & Shirin

Zugegeben, die Bilder der beiden wirken nicht sehr natürlich, wurden sichtlich mit Photoshop bearbeitet, doch normalerweise stören sich die Fans daran nicht so. "Helene, mir fehlen echt die Worte. Hätte dich für mehr Profi gehalten. Und Shirin, wer glaubt die, wer sie ist?", schreibt eine Userin. "So krass übertrieben mit 39 sich so sexuell zu verkörpern. Da vermisse ich die ehemalige Helene, die es auch ohne viel Haut zu zeigen schaffte, ihre Fans zu begeistern", zeigt sich ein anderer Follower enttäuscht. Vor allem schießen die Fans jedoch gegen Shirin: "So eine billige Person" und "Sogar Cher sieht neben Shirin natürlich aus", heißt es.

Über 4.000 Kommentare landeten unter den Bildern und die meisten waren leider negativer Natur. Einige ihrer Anhänger baten sie aber auch freundlich, die Kooperation mit Shirin zu überdenken: "Die passt nicht zu dir."