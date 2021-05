SIE ist Germany's Next Topmodel 2021

"Nur EINE kann Germany's Next Topmodel werden" hieß es am Donnerstag zum bereits 17. Mal. Die Staffel zeichnete sich zwar nicht durch Traumquoten, dafür aber durch einige Schlagzeilen aus: Ganze sieben Kandidatinnen zogen vorzeitig den Hut und schieden freiwillig aus, dann wackelte das Finale aufgrund eines Corona-Falls unter den Models.

Es war kein leichter Weg ins Finale, das Heidi Klum gewohnt extravagant einläutete: Mit einem gigantischen Zirkuszelt um die Hüften schwebte sie in die Halle, darunter versteckten sich nicht ihr Ehemann, sondern auch alle anderen Bandkollegen von Tokio Hotel.

Als erstes musste Romina (21) die Sendung verlassen, dann folgte Soulin (20) und belegte den dritten Platz. "Plus-Size"-Model Dascha und Transgender-Kandidatin Alex mussten weiter zittern. Kurz vor 23 Uhr dann die Entscheidung: Alex Mariah ist Germany's Next Topmodel 2021.

"Ich bin eine transsexuelle Frau, ja. Aber in erster Linie bin ich eine Frau"

YES YOU ARE, QUEEN! #gntm pic.twitter.com/X1UbWIULai