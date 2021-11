So geht es mit "Wetten, dass ...?" weiter

Sieben Jahre nach dem Show-Aus feierte TV-Hit gestern Comeback.

Comeback. Europas größte Fernseh-Show, die in den 90er-Jahren über 10 Millionen Zuschauer in Deutschland und über eine Million bei uns unterhielt, kehrte am Samstag sieben Jahre nach dem Aus ins TV zurück: Mit „Wetten, dass..?“ feierte auch Thomas Gottschalk sein Comeback nach 10 Jahren Pause als Moderator.

Vorerst sollte es nur ein einzigartiges Ereignis bleiben – das hat sich, bei aller Skepsis der Entertainer-Legende wohl geändert. Nach dem an Corona gescheiterten „Wetten, dass..?“-Comeback anlässlich Gottschalks 70. Geburtstags 2020 will dieser selbst zumindest für eine jährliche Ausgabe. Vorerst...