So geht es RAF Camora mit Corona-Infektion

Dubai. Wie kürzlich bekannt wurde hat sich nun auch der Wiener Rapper RAF Camora mit dem Coronavirus angesteckt. Nun meldet sich der 36-Jährige mit einem ersten Update via Instagram, bei dem er seine Follower über seinen Gesundheitszustand und seine derzeitigen Corona-Symptome informiert.

Halsschmerzen, Fieber und Co.

"Mir geht es okay", teilt der 36-Jährige via Instagram mit. Derzeit leide RAF mit "Halsschmerzen und ein bisschen Fieber unter den typischen Corona-Symptomen. Darüber hinaus gab der Wiener an, dass er derzeit keinen Geruchssinn mehr habe.

Seine Quarantäne verbringt der Rapper in einem Luxus-Hotel in Dubai. Neben Promis wie Bohlen, Cathy Hummels, Sophia Thomalla und Boris Becker ist RAF nicht der einzige Star, der sich während der Pandemie dazu entschieden hat nach Dubai zu fliegen.