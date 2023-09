SO tickt Helene Fischers Ehemann

Helenes Ehemann Thomas Seitel ist eher öffentlichkeitsscheu - was wir über ihn wissen

Wer ist der Mann an Helene Fischers Seite wirklich? Das fragen sich die Fans seit Jahren. Allzu viel ist schließlich nicht über Thomas Seitel bekannt. Bei ihrem Konzert in der Schweiz verriet Helene jedenfalls ein witziges Detail. "Meine bessere Hälfte mag keinen Käse." Dafür wurde er sogar ausgebuht.

Was man bisher sonst noch über Seitel weiß:

Der fesche Akrobat wurde in Eppertshausen, Hessen geboren. Seitel ist am 14. Jänner 1985 geboren und somit 38 Jahre alt. Mit dem "Cirque du Soleil" tourte Thomas Seitel durch die Welt und wurde 2017 Tänzer und Luftakrobat in Helene Fischers Shows. Seit Dezember 2018 sind Helene Fischer und er offiziell ein Paar. Kennengelernt haben sich die beiden bei der Arbeit in luftiger Höhe.

Schon in frühen Kindheitstagen entdeckte Seitel das Turnen für sich. Auch in der Ersten Deutschen Bundesliga turnte er mit. Seitel steht gar im Guiness-Buch der Weltrekorde. Bei einer RTL-Show zog er in nur fünf Minuten 82 Unterhosen übereinander an. Gemeinsam mit Helene hat Thomas Seitel eine Tochter. Ihr Name ist Nala (1). Neben seiner Karriere als Sportler versuchte sich Thomas Seitel als Model. 2013 schaffte er es auf das Cover des Männermagazins "mate".