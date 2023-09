Bei Helene Fischer-Konzert: Ehemann Thomas Seitel ausgebuht

Das Schweizer Publikum buhte Fischers Ehemann Thomas Seitel aus. Das steckt dahinter.

Nachdem Helene Fischer gleich fünfmal in der Wiener Stadthalle auftrat, gibt die Schlager-Sängerin nun auch in Zürich einen Konzert-Marathon. Dabei kam es am Samstag zu einer ungewöhnlichen Reaktion der Fans. Das Schweizer Publikum buhte Helene Fischers Ehemann Thomas Seitel aus.

Wie der „Blick“ berichtet, fing das Ganze mit einem kreativen Fan an, der auf einem Schild den Spruch „Fondue-Rezept gegen Foto mit dir!“ schrieb. Helene Fischer, die sich bereits im Vorfeld als Fondue-Fan outete, fiel das Plakat sofort auf und sagte mehrere Male auf Schweizerdeutsch „Fondue-Rezept gegen Föteli!“.

Dann erzählte Fischer, dass sie zuhause leider kein Fondue essen könne. „Meine bessere Hälfte mag keinen Käse“, sagte der Schlager-Star auf der Bühne, worauf das Schweizer Publikum zu buhen begann.

Fischer nahm die Puh-Rufe mit Humor und machte mit ihrer Show ganz normal weiter. Auch die Fans nahmen die Käse-Abneigung von Thomas Seitel wohl nicht so ernst. Als er wenig später für die Akrobatik-Nummer zum Lied „Hand in Hand“ auf die Bühne kam, wurde er mit lautem Jubel empfangen.