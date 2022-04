Die deutsche Tennis-Legende wurde unmittelbar nach der Urteilsverkündung ins Gefängnis Wandworth gebracht.

Am Freitag um 16.47 Uhr brach Boris Beckers Welt zusammen: Richterin Deborah Taylor schickte die Tennis-Legende ins Gefängnis. "Take him down." 2,5 Jahre Haft! "Sie haben Eigentum unterschlagen, versteckt. Viel Geld ging dadurch verloren", so die Richterin.

Bei guter Führung kann Becker die Hälfte der Strafe auf Bewährung absitzen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Er kann in Berufung gehen. Dennoch muss er sofort in Haft.

© Getty ×

Knallhart-Knast Wandsworth

Wie die „BILD“ berichtet, wurde Becker sofort nach Urteilsverkündung ins Gefängnis Wandsworth im Süden Londons gebracht. Dort wurde der Deutsche untersucht und in seine Zelle gebracht. Noch am Abend durfte Becker ein Telefonat führen – Besuche sind erst am Montag wieder erlaubt.

© Getty ×

Wandsworth ist das zweitgrößte Gefängnis der Insel. Es gilt als besonders hart, die Wärter greifen schnell durch. Becker ist nicht der erste Promi, der in Wandsworth eingebuchtet wird. Zuvor saßen etwa schon Wikileaks-GründerJulian Assange, Rockstar Pete Doherty oder Schriftsteller Oscar Wilde ein