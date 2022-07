So wird Helenes Comeback-Show

Es wird das größte Konzert, das Helene Fischer in ihrem Leben gegeben hat.

Proben. Es wird das lang ersehnte Comeback der Schlagerqueen. Am 20. August bringt Helene Fischer (37) die Messe München zum Beben. Auf Facebook zeigt sie schon jetzt erste Einblicke in die Proben. Mit Wasserflasche statt Mikrofon. Dennoch bekommt man einen Eindruck von dem, was die Fans da auf der Bühne erwartet.

TV. Über 100.000 Tickets sind bereits verkauft, insgesamt will sie vor 150.000 Fans spielen. Somit das größte Konzert ihres Lebens. Nur logisch, dass Fischer ebendieses für ihre TV-Show aufzeichnen will.

Vorbereitung. Auf dem Messegelände finden bereits die Aufbauarbeiten statt. Denn vor Helene wird auch Andreas Gabalier am 6. August die Bühne einweihen. Am Ende soll Fischer dann auf einer 170 Meter langen Stage performen. Die günstigsten Tickets, die es zurzeit noch gibt, fangen bei 100 Euro an. Wer Fischers Comeback live erleben möchte, muss aber definitiv schnell sein.