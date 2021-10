Sophia Thomalla: "Ich habe vier Brüste"

Moderatorin und Model Sophia Thomalla ist mit ihrem Körper überhaupt nicht zufrieden, wie sie im RTL-Interview verrät.

Moderatorin und Model Sophia Thomalla (32) könnte mit ihrem Traumkörper mehr als zufrieden sein – doch die Deutsche hat einiges an sich auszusetzen. So gibt die "Are You The One"- Moderatorin im RTL-Interview zu, dass sie gerne mehr auf den Rippen hätte. "Bei mir ist mein Rippenbogen fast genauso weit draußen wie meine Brust. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe vier Brüste vorne", so Thomalla.

Sie esse "wahnsinnig viel", doch ihr Körper verarbeite das gleichermaßen "wahnsinnig schnell", so die 32-Jährige weiter. Für viele übergewichtige Menschen sei das nicht nachvollziehbar, so Thomalla, doch für sie sei das sehr belastend.

Auch in Liebes-Dingen sorgt Thomalla immer wieder für Schlagzeilen: Nachdem im Juni die Trennung von Fußball-Torwart Loris Karius bekannt wurde, machte die Moderatorin neulich über die sozialen Medien ihre neue Beziehung zu Tennisstar Alexander Zverev öffentlich.