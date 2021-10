Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und die Schauspielerin Sophia Thomalla sind ein Paar.

Kennengelernt haben sich die beiden deutschen Stars bereits vor einigen Jahren. Seit einigen Wochen sind die beiden nun ein Liebespaar. Zverev (24) holte im diesjährigen olympischen Tennisturnier die Goldmedaille. Thomalla (32) ist vor allem durch ihre Schauspielkarriere zu Ruhm gekommen. Vor wenigen Monaten trennte sich das Starlet vom deutschen Tormann Loris Karius.

Auch Zverev versucht nun sein großes Glück zu finden. Der Tennis-Star trennte sich im vergangenen Jahr von "GNTM"-Model Brenda Patea. Zverev und Patea haben ein sieben Monate altes Kind.

Neben Glück im Spiel hat Zverev nun auch Glück in der Liebe. Sportlich läuft es für das Tennis-Ass blendend. Neben den Sieg beim olympischen Turnier holt sich der deutsche auch die Seige bei den Masters-Turnieren in Madrid und Cincinnati. Auch in Acapulco und Tokio war der Deutsche nicht zu schlagen.