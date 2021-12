Der deutsche Komiker wurde nur 52 Jahre alt

Große Trauer um Mirco Nontschew. Der deutsche Komiker starb im Alter von nur 52 Jahres. Dies bestätigte sein Manager gegenüber der BILD.

Nontschew wurde vor allem durch seine Auftritte in der Kult-Show „RTL Samstag Nacht“ bekannt. Zuletzt wirkte er bei Bully Herbigs Erfolgs-Format „LOL – Last One Laughing“ mit

Weitere Infos folgen