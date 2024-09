Stefan Raab: Nach Beauty-Doc bereit für TV-Comeback

Stefan Raab sorgt derzeit für einen riesigen Hype. Am Samstag tritt er erstmals wieder vor die TV-Kameras

Er zeigt, dass er noch immer der König der Entertainer ist: Stefan Raab (57) macht alle scharf auf sein großes TV-Comeback am Samstag (14. August). Zwei Tage vor seinem Boxkampf mit Regina Halmich zeigt sich der Moderator noch mit Fatsuit und gelben Zähnen. Doch dann nimmt sich Bully Herbig alias „Doktor Lamborghini" seiner an.

Rundum-Erneuerung

Auf dem OP-Tisch wird gebohrt, geschliffen und Fett abgesaugt. Mit einer gigantischen Zange zieht Bully das Gebiss aus dem Kiefer. Dabei findet er etwas Kugelförmiges. Die Assistentin: „Ist das ein Auge, Herr Doktor?“ Der Doc: „Nee, das ist eine Olive ...“ Und die verspeist er genüsslich. Am Schluss hält der Fake-Doktor Raab einen Spiegel hin. Er sieht aus wie Ken.

Raab baut Spannung auf. Das Publikum will wissen, wie er tatsächlich aussieht, ob er in Form ist. Auch die Kappe mit der Aufschrift „HWSDWH" ist erneut zu sehen. Einige Fans sind sich sicher, dass Raab etwas Großes geplant hat: „Bin ich die Einzige, die immer noch glaubt, dass am Samstag nicht geboxt wird und er mit irgendwas anderem um die Ecke kommt?", schreibt eine.