Stefan Raab will den Song Contest revolutionieren

Immer neue Details zum Comeback des Kult-Entertainers kommen ans Tageslicht. Jetzt sickerten Pläne für ein neues Konzept zum ESC-Vorausscheid in Deutschland durch - unter einer Bedingung!

Wenn Stefan Raab im 14. September nach jahrelanger Pause wieder in den Box- und Medien-Ring steigt, um gegen Weltmeisterin Regina Halmich zu kämpfen, steckt viel mehr dahinter als man denkt. Zum einen wurde bereits bekannt, dass Raab plant zum Kampftermin auch gleich seinen eigenen TV-Sender zu starten und zum anderen sickerten jetzt neues Details zu seinen Plänen durch.

© Getty ×

Laut dem deutschen Branchendienst "DWDL" sollen der TV-Macher und sein Team ein "konkretes Rettungskonzept" für den deutschen Vorentscheid zum Songcontest erarbeitet und dies bereits den großen TV-Sendern präsentiert haben. Dabei soll Raab mit Sendern wie ARD, ZDF, RTL und ProSiebenSat.1 zusammenarbeiten. Dabei sieht Raabs Konzept vor, dass alle vier Sender am Vorentscheid beteiligt sind. Drei davon sollen eine eigene Kandidaten-Castingshow ausstrahlen und beim Finale auf ARD treten die Gewinner der Shows gegeneinander an. Der Sieger vertritt Deutschland dann beim Song Contest.

Einzige Bedingung

Ein geniales Konzept, dass aber eine Bedingung beinhaltet. Für RTL soll es demnach eine Sonderregelung geben, dass Raab und sein Team absolut keine Beteiligung von Pop-Titan Dieter Bohlen geben darf. Schon zuvor soll Raab mit einem Streaming-Riesen über das Projekt verhandelt haben. Jetzt probiert er es bei den deutschen TV-Sendern.

© Getty ×

Lange ESC-Erfahrung

Dabei hat Raab schon einiges an ESC-Erfahrung zu bieten. Mit seinem Song "Wadde hadde dudde da?" trat er 2000 selbst beim Song Contest an und belegte damals den sehr guten fünften Platz. 2009 hatte er sich schon einmal des Vorentscheids angenommen, fand mit Lena Meyer-Landrut eine erfrischende Teilnehmerin, die den Wettbewerb 2010 in Oslo sogar gewann. Eine Sensation nach Jahren der ESC-Pleiten für Deutschland.

Lena Meyer-Landrut und Stefan Raab © EPA

2020 wurde der ESC wegen Corona abgesagt und Raab rief damals den "Free European Song Contest" bei ProSieben ins Leben. Diesen wollte er in den Jahren danach weiter vorantreiben und internationalisieren. 2023 zog ProSieben allerdings den Stecker vom Projekt. Eine herbe Niederlage für Raab. Aufgegeben hat er aber nie, wie sich jetzt erneut zeigt.