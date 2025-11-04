Alles zu oe24VIP
TikTok-Star läuft 500 km in 60 Stunden – am Stück
© Instagram

Ohne Pause

TikTok-Star läuft 500 km in 60 Stunden – am Stück

04.11.25, 18:20
Teilen

Was für die meisten undenkbar klingt, hat Hassan Saleh tatsächlich geschafft: Der 42-Jährige lief 500 Kilometer nonstop in 60 Stunden – ohne Schlaf, ohne Pause, auf einem Laufband in einem Fitnessstudio in Kempten (Bayern). 

Mit dieser Extremleistung will der gebürtige Kemptner ein Zeichen setzen: „Ich will zeigen, dass nichts unmöglich ist.“

Für Saleh ist die körperliche Belastung keine Selbstverständlichkeit. Vor fünf Jahren erlitt er nach einer Corona-Infektion eine schwere Herzmuskelentzündung. „Ich war richtig krank, ich konnte kaum vom Wohnzimmer bis in die Küche laufen“, erzählte er. Doch der 42-Jährige kämpfte sich zurück – Schritt für Schritt, Lauf für Lauf. Heute sucht er gezielt die Grenzerfahrung.

Während des Marathons der Superlative lief Saleh die ersten zwölf Stunden völlig ohne Verpflegung, erst danach griff er zu Nüssen und Bananen, um Energie zu tanken. Schlafen oder längere Pausen? Keine Option. „Das ist auch Kopfsache“, sagt er.

Ein Vorbild für Jugendliche

Über soziale Medien wie TikTok streamt Saleh seine Läufe live – nicht nur, um seine sportlichen Erfolge zu teilen, sondern um junge Menschen zu motivieren. „Ich möchte Jugendliche von der Straße holen, weg von Zigaretten oder Alkohol“, erklärt er. Seine Botschaft: Disziplin und Wille können Berge versetzen.

Nach 40 Kilometern war der Kemptner noch immer in seinem Element – und bewies eindrucksvoll, dass Leidenschaft stärker sein kann als jede körperliche Grenze.

