Til Schweiger ins Krankenhaus getragen: Rätsel um Gesundheitszustand

Der Schauspieler verließ gerade das Krankenhaus, doch jetzt gibt es neue Aufnahmen, die die Fans rätseln lassen

RTL sorgt mit einem Clip, in dem Til Schweiger (60) zu sehen ist, erneut für besorgte Fans. Laut des Senders soll der Schauspieler von seinem Kollegen Oliver Masucci zum Krankenhaus auf Mallorca gebracht und dann sogar hineingetragen worden sein. Später wurde er dann gesehen, als er das Spital selbstständig verließ. Er habe dabei zu den Journalisten gesagt: "Ich habe gedacht, ich hätte beide Arme gebrochen, aber es war nur der Linke. Der Rechte ist nur angebrochen.“

Seltsame Szenen mit Masucci

Als Schweiger genauer erklären will, wie es zu den Verletzungen kam, soll Masucci ihn weggezerrt haben. Bisher ist also unklar, was es mit den seltsamen Szenen auf sich hatte.

Zur Erinnerung: Til musste gerade wegen einer gefährlichen Sepsis behandelt werden, bekam 14 Tage Antibiotika. Am Sonntag durfte er das Spital dann jedoch verlassen. Der Schauspieler hoffte, rechtzeitig zur Premiere des Guy-Ritchie-Films "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" fit zu sein.