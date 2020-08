Til Schweiger wird zum ersten Mal Opa!

Was für eine Überraschung! Til Schweiger (52) wird zum ersten Mal Großvater. Sein ältester Sohn, der 24 Jahre alte Valentin und dessen langjährige Freundin erwarten ein Kind.

Til: Will schon lange Opa werden

Valentin ist als Kameramann tätig, lebt in Berlin. Seine Schwestern Emma (17), Lilli (22) und Luna (23) sind als Schauspielerinnen erfolgreich. Bald-Opa Til wünscht sich schon lange Nachwuchs in der Familie, wie er bereits mehrfach betont hat in Gesprächen. Wann es genau soweit sein soll, ist noch unklar.

© Getty Images

Die ganze Schweiger-Bande vor ein paar Jahren. Valentin ist links außen zu sehen