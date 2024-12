Top-Model Lena Gercke: Weihnachten in Österreich

Heidis erste GNTM-Gewinnerin liebt die heimischen Berge. Immer wieder macht sie Urlaub in Kitzbühel oder Salzburg und nimmt ihre Fans mit ins Winterwunderland.

In Leogang (Salzburg) haust zurzeit ein großer Star. GNTM-Gewinnerin Lena Gercke reiste am Samstag gemeinsam mit ihrer Familie ins Bergdorf Priesteregg, wo sie sich über die Weihnachtsfeiertage verwöhnen lassen werden. "Wir sind zurück", schreibt sie zu mehreren Fotos und Videos in ihren Storys auf Instagram. Lena Gercke ist ein großer Österreich-Fan. Vor allem beim Stanglwirt in Kitzbühel, im Naturhotel Forstguthof und im Bergdorf ist sie gern gesehener Stammgast.

Bei 3,3 Millionen Fans ist jedes Posting gute Werbung. Noch dazu wird meist von deutschen und österreichischen Medien über die Weihnachtsurlaube der Prominenten berichtet. Somit wird Lenas Reichweite vervielfacht. Zu einem Video, das sie auf dem Weg nach Salzburg zeigt, schreibt Gercke: "POV: nach zwei Jahren zwischen zwei Kindersitzen eingequetscht, sitzt du wieder vorne."

Die Auszeit in Salzburg genießt Gercke gemeinsam mit ihren zwei Kindern und Lebensgefährten Dustin Schöne. Die beiden sind seit 2019 offiziell ein Paar. Die Hochzeitsglocken ließen sie aber bisher noch nicht läuten. Immer wieder gab es Gerüchte, Lena sei erneut schwanger. Diese dementierte die fesche Marburgerin jedoch.