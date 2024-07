Lena Gercke zeigt im Österreich-Urlaub ihre Tochter

Das Top-Model genießt gerade Zeit mit seiner Familie im Naturhotel Forstguthof in Leogang

"Urlaub im Kinderparadies", schreibt Top-Model Lena Gercke zu einer aktuellen Fotostrecke auf Instagram. Dabei verrät sie, dass sie gerade in Österreich, genauer gesagt im Naturhotel Forstguthof, eine Auszeit genießt. Allerdings halten ihre Töchter Zoe (4) und Lia (1) die schöne Mama ordentlich auf Trab. Alpaka-Wanderung und stundenlange Pool-Action fordern Gercke.

Auf Instagram gibt sie Einblick in ihr Familien-Leben. Wenn die Kinder im Bett sind, hat Mama dann aber auch Zeit für sich - und die nutzt Lena natürlich, um ihren Körper zu stählen. Von Papa Dustin Schöne ist auf den Fotos nichts zu sehen. Dafür kann man Tochter Zoe beim Schaukeln und mit den Tieren beobachten.

Österreich scheint es Gercke jedenfalls angetan zu haben. Vor allem beim Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser ist das Top-Model Stammgast. Dort verbringt Lena jedes Jahr mehrere Wochen im Winter.