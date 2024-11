× Lena Gercke wird im heißen Weihnachtslook zum Hingucker

Bei ihrer glamourösen LeGer Christmas-Party sorgte Lena Gercke für einen echten Wow-Moment. In einem verführerischen weißen Slipdress ließ das Model tief blicken und sorgte für festliche Stimmung.

Lena Gercke liefert uns mit ihrem eleganten Xmas-Party-Look die perfekte Inspiration für die Festtage. Bei der LeGer-Weihnachtsfeier strahlte die „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin an der Seite ihres Partners Dustin Schöne und zog mit ihrem Traumkleid alle Blicke auf sich. In einem glamourösen Outfit eröffnete sie die festliche Saison mit Stil und bewies, dass Weihnachten nicht nur besinnlich, sondern auch unwiderstehlich heiß sein kann.

Lena Gercke strahlt im weißen Glam-Look

Glamourös eröffnet Lena Gercke den Red Carpet ihres LeGer-Christmas-Events in Berlin. In einem weißen Satin-Kleid mit verführerischem Beinschlitz und einer kuscheligen Fake-Fur-Jacke strahlt das Model winterlichen Glamour aus. Den Glam-Look rundete Lena mit silbernen Glitzer-Ohrringen und schimmernden Sandalen ab.

An ihrer Seite sorgte Langzeitpartner Dustin Schöne für einen seltenen Pärchenauftritt. Der Regisseur, der normalerweise das Rampenlicht scheut, glänzte in einem edlen Samt-Smoking und machte eine gute Figur neben seiner Freundin. Seit 2019 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und haben mittlerweile zwei gemeinsame Töchter.

Prominente Gästeliste

Im Berliner Restaurant Papillon tummelten sich auch viele weitere prominente Gäste, um Lena Gerckes glamouröse Christmas-Party zu feiern. Unter den Stars des Abends: Ruby O. Fee, Laura Wontorra und Ex-GNTM-Kandidatin Elena Carrière.

Passend zum stilvollen Casino-Motto des Abends, erwartete die Gäste auch ein Roulette-Tisch und Champagner-Brunnen, die für echtes Las-Vegas-Flair sorgten. Für Lena Gercke ist diese Party das absolute Jahres-Highlight. „Ich freue mich jedes Mal unglaublich darauf. Es ist eine wirklich herzliche, sehr familiäre Christmas-Party, bei der jeder Spaß haben soll“, schwärmte sie gegenüber spot on news.