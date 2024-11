Total verändert: TV-Star kaum wiederzuerkennen!

Neuer Look, neuer Job für Jenny Elvers - das It-Girl aus den 90er-Jahren zeigt sich völlig verändert für neue Filmrolle

Sie wurde berühmt als die Liebe von Film-Star Heiner Lauterbach, erlebte in den letzten Jahren ein Wechselbad der Gefühle - kämpfte gegen ihre Alkoholsucht. Vor einem Jahr wurde sie betrunken am Steuer ihres Wagens erwischt. Doch jetzt scheint Jenny Elvers wieder topfit und voller Elan zu sein.

Mehr zum Thema:

© Instagram

Faltenfrei mit 52 Jahren auf Insta - dank Filter?

Sie startet neu durch - auf Fotos und Videos, die sie auf ihrer Instagram-Seite teilt, zeigt sie sich nicht nur am Set eines Filmes, sondern auch völlig verändert - und faltenfrei. Viele Fans wundern sich: Hat die 52-Jährige etwas machen lassen? Oder nur einen extremen Filter benutzt?

© Instagram

© RTL/Stefan Menne

Elvers für neuen Film vor der Kamera

Elvers war zuletzt eher im Trash-TV wie "Dschungelcamp" und "Promi Big Brother" zu sehen - jetzt dreht sie für NDR den Film "Hygge", laut "Bild" eine Mischung aus Horror, Satire und Drama. Dafür tauschte sie die Gala-Robe mit einer Arbeiterhose und ließ ihre blonde Mähne in zwei Zöpfe flechten. Ganz natürlich? Na ja.

Sixpack für Film-Rolle

Auf jeden Fall ist Elvers für die Hauptrolle Xenia wieder top in Form. Sie trainiere täglich, soll vor der Kamera dann auch ihren Sixpack zeigen. Damit liegt sie voll im internationalen Trend. Zuletzt sorgten auch Demi Moore oder Nicole Kidman mit ihren zeitlosen Traumbodys in Streaming-Hits für Furore.

© Getty Images ×

Kein Glück in der Liebe

Ob sie auch ein neuer Mann an ihrer Seite zum Strahlen bringt, ist nicht bekannt. Nach ihrer Affäre Marc Terenzi (2022) oder Blitz-Beziehung mit Model Simon Lorinser flirtete sie zuletzt in der Reality-Show "The 50" mit Kandidat Yasin Mohamed - daraus wurde aber keine Beziehung.