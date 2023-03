Kurz vor der Traumhochzeit der Miss Universe im Bodybuilding, Tiffany Ritter (25) und ihrem Verlobten und ebenfalls Bodybuilder Leonard van der Mond (25) die schockierende Nachricht: Leon wurde leblos in seinem Auto aufgefunden. Die Todesursache ist bislang noch unklar.

Stuttgart. Hier lebte das wohl stärkste Paar überhaupt.

Miss Universe im Bodybuilding, Tiffany Ritter (25) und ihr Verlobter und ebenfalls Bodybuilder Leonard van der Mond (25) hatten große Pläne.

Eigentlich wollten sie ihre Liebe mit einer Hochzeit besiegeln, aber nun der Schock: Leonard van der Mond wurde tot aufgefunden.

Die "Bild" erfuhr zudem: Vor dem Bekanntwerden seines Todes soll Leon bereits stundenlang verschwunden gewesen sein. Niemand wusste, wo er sich befinden würde.

Doch dann der Schrecken:

Am 9. März wurde der Sportler in der Nähe des Bodensees tot in seinem Auto aufgefunden. Noch ist unklar, was mit dem 25-Jährigen passiert was.

Der Leichnam soll nun obduziert werden, jedoch stehen Vermutungen im Raum: War der eigentlich so ruhige Sportler schwer krank, möglicherweise sogar, ohne es selbst zu wissen?

Für die eigentlich so starke Miss Universe Tiffy ist der Verlust wohl unerträglich. Obwohl sich das Paar erst im Dezember kennengelernt haben soll, soll er ihre große Liebe gewesen sein. Nicht nur zog sie sehr bald schon bei ihm ein, auch kauften die beiden bereits ein Brautkleid. Denn Anfang März hätte die Hochzeit stattfinden sollen.

Erst platzte die Trauung kurzfristig, weil Tiffy an einer Grippe erkrankte, jetzt aber kurz vor dem zweiten Versuch, der unerwartete Tot.

Am 27. März wird Leon van der Mond auf dem Friedhof in Schwenningen beigesetzt.