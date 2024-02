"Traumschiff"-Star Horst Naumann mit 98 Jahren gestorben

Der deutsche Schauspieler Horst Naumann ist im Alter von 98 Jahren "friedlich eingeschlafen". Zur Legende wurde der Schauspieler durch seine Arzt-Rollen.

Er "praktizierte" nicht nur in der "Schwarzwaldklinik", sondern auch am "Traumschiff" - jetzt hat Schauspieler Horst Naumann seine "Ordinationen" für immer geschlossen. Der deutsche Schauspieler verstarb bereits am 19. Februar im 99. Lebensjahr. "Mein Mann ist ganz friedlich zu Hause eingeschlafen. Wir haben an dem Morgen noch zusammen im Bett gefrühstückt, und dann hat er dort noch mal ein wenig geschlafen, so wie er es immer gemacht hat. Irgendwann hörte er auf zu atmen – ich war dabei. Er ist einfach rüber geschlafen", berichtet seine Witwe Linn der deutschen "Bild"-Zeitung.

Horst Naumann, Heide Keller, Siegfried Rauch © Getty ×

Einem breiten Publikum bekannt wurde Naumann vor allem durch seine Rollen als Krankenhausarzt Dr. Horst Römer in der Fernsehserie Die Schwarzwaldklinik und als Schiffsarzt Dr. Horst Schröder in der Serie Das Traumschiff, wo er ab 1983 vereinzelt als Gastdarsteller auftrat und von 1986 bis 2010 zum festen Darstellerensemble gehörte. Ebenfalls als Arzt hatte er in zwei Folgen Auftritte in der Serie Rivalen der Rennbahn. Naumann wirkte im Laufe seiner rund fünfeinhalb Jahrzehnte lang andauernden Karriere von 1954 bis 2010 in 155 Film-und-Fernsehproduktionen als Schauspieler mit.